Сегодня, 26 августа, Кабинет министров Украины одобрил распоряжение «О подписании соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований», которое подготовило Министерство иностранных дел Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Отмечается, что это первый шаг к введению безвизового режима, после которого Украина и Маврикий должны подписать соглашение и провести ряд внутригосударственных процедур.

«Мы работаем над дальнейшим расширением свободы путешествий для украинцев», - заметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Проект соглашения предусматривает введение безвизового режима для взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Заключение безвиза позволит интенсифицировать межчеловеческие контакты и дополнительно развить партнерские отношения с Республикой Маврикий.

Сейчас между Украиной и Маврикием действует визовый режим (кроме безвизовых туристических поездок для граждан Украины). Сейчас граждане Республики Маврикий оформляют визы для въезда в Украину в заграничных дипломатических учреждениях Украины и в электронном виде (e-виза). Граждане Украины для посещения Республики Маврикий должны оформить маврикийскую визу (кроме граждан, путешествующих с туристической целью и имеют право безвизового пребывания до 90 дней в соответствии с односторонним решением Республики Маврикий 2017 года).