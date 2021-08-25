Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что мировое сообщество неправильно оценило развитие событий в Афганистане после вывода контингентов международных вооруженных сил.

Выступая в Бундестаге, Меркель заявила, что «было недооценено», насколько быстро в этой стране прекратили сопротивляться радикальному исламистскому движению «Талибан», пишет DW.

Вся международная коалиция «совершенно очевидно недооценила» скорость такого развития событий, подчеркнула канцлер.

Она заявила, что была шокирована ситуацией в Афганистане и назвала развитие последних дней «ужасным и горьким». Для людей в Афганистане это «огромная трагедия», особенно для тех, кто выступал за свободное общество, отметила она.

Меркель пообещала продолжить эвакуационную миссию из Афганистана «как можно дольше». Однако она не предоставила никакой информации о том, как долго продлятся эвакуационные рейсы Бундесвера. При этом ранее сообщалось, что авиаперевозки Бундесвера, вероятно, завершатся уже 27 августа.

В свою очередь, канцлер подчеркнула, что остановка авиаперевозки не должна означать прекращение усилий по помощи афганским местным работникам.

По словам Меркель, на сегодняшний день Бундесвер вывез из Афганистана более 4600 человек из 45 стран. Почти половина эвакуированных - женщины. Меркель подчеркнула, что эвакуация проводится в тесной координации с союзниками.

Канцлер подчеркнула, что миссия в Афганистане не была напрасной. За последние 20 лет смертность в стране уменьшилась вдвое, 70 процентов афганцев теперь имеют доступ к питьевой воде, а свыше 90 процентов - к электричеству, отметила канцлер. При этом она признала, что «Талибан» теперь является «реальностью в Афганистане». Теперь с этим должны разобраться политики, отметила канцлер.