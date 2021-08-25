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Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что в Украине не будет введено всеобщее декларирование.

«Состояние украинцев преимущественно незначительные, и нет необходимости в общем декларировании. Тем более, закон о добровольном декларировании определяет лимиты средств и имущества, которые не нужно декларировать. Вообще речь не идет об общем декларировании. Добровольное декларирование - это возможность. Как ею воспользуются - вот от чего все зависит», - сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

На вопрос о том, что многих волнуют гарантии, что декларантов не будут преследовать за неуплаченные налоги, министр отметил, что «такой конструкции точно нет».

«А относительно гарантий, при обсуждении законопроекта предлагались различные конструкции, в том числе «слепые» декларации. К сожалению, парламент это не поддержал. Гарантии обеспечены законом. Государство гарантирует освобождение тех, кто декларирует, от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. И только это», - сказал Марченко.
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