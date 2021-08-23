Международное сообщество должно сделать так, чтобы незаконная аннексия Крыма Россией никогда не была легитимизирована.

Об этом заявил на инаугурационном саммите Крымской платформы председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Укринформ.

Председатель Евросовета отметил, что прибыл на саммит, чтобы подтвердить неизменность позиции ЕС относительно непризнания незаконной аннексии Крыма и Севестополя.

«Мы будем продолжать нашу политику непризнания этого и будем дальше выступать против любых нарушений международного права. Такие незаконные действия представляют угрозу доверию и миру ... Наша цель - сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизированной», - сказал Мишель.

Он подчеркнул, что позиция относительно оккупированного Крыма будет оставаться высоко в международной повестке дня.

«Мы подтверждаем нашу неизменную политическую поддержку этого. Мы хотим таким образом реагировать на угрозу международному порядку. Совершенно необходимо сохранять мировой порядок, и для этого мы должны привлекать как можно более широкую международную поддержку по поддержанию территориальной целостности Украины и непризнанию аннексии Крыма», - подчеркнул председатель Европейского совета.

Он также выразил обеспокоенность милитаризацией оккупированного Крыма.

«Это надо вернуть назад. Так же мы должны противодействовать попыткам России насильственным образом интегрировать полуостров в свои границы», - заявил Мишель.