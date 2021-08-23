Министры энергетики Украины, Соединенных Штатов Америки и Германии на полях саммита Крымской платформы обсудили угрозы для энергетической безопасности Украины и всей Европы от реализации проекта строительства газопровода «Северный поток-2», вопросы реформирования энергетического сектора Украины и внедрение новейших технологий, сообщили ForUm’у в пресс-службе президента.

«Как озвучил президент Украины, мы не можем позволить Российской Федерации использовать газ как оружие. Мы достаточно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, транзита газа и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины относительно сохранения транзитного потенциала», - рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге по итогам встречи.

Он отметил, что отдельно министры обсудили применение Третьего энергетического пакета и вопросы усиления монополии российского «Газпрома» на европейском рынке.

По словам Галущенко, во время встречи также обсуждалась синхронизация энергосистем Украины и стран Европейского Союза.

Со своей стороны министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер заметил, что это была хорошая и содержательная дискуссия, во время которой речь шла о поставках газа в страны Европы и обеспечении безопасности его транзита через Украину.

Министры обсудили декларацию, заключенную между США и Германией в этом несколько недель назад.

«Мы также поддерживаем «зеленый» курс Украины. Планируем продолжать тесное сотрудничество по синхронизации энергетических систем Украины и ЕС, чтобы играть положительную конструктивную роль во всех вопросах, которые важны для Украины в этой сфере», - отметил Альтмаер.

По его словам, многие немецкие компании готовы инвестировать в производство «зеленого» водорода в Украине, что положительно будет сказываться на декарбонизации экономики страны.