Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечает, что его страна никогда не признает российскую аннексию Крыма.

Как передает УНИАН, об этом Чавушоглу заявил журналистам в кулуарах саммита Крымская платформа.

«Мы прибыли на этот саммит для того, чтобы продемонстрировать, насколько для нас важен вопрос территориальной целостности и суверенитета Украины и соблюдения прав крымских татар», - подчеркнул Чавушоглу.

«Мы здесь находимся потому, что мы не признаем аннексию Крыма и никогда ее не признаем. Об этом недостаточно просто говорить. Мы здесь находимся для того, чтобы продемонстрировать всем другим нашу позицию, и подчеркиваем эту нашу позицию без исключения на всех международных платформах», - сказал глава МИД Турции.

Он выразил уверенность, что Крымская платформа будет играть очень важную роль в вопросе деоккупации Крыма и соблюдения прав крымских татар.

По его словам, в отношениях между Турцией и Украиной нет никаких проблем, наоборот, отношения прекрасные. «Мы очень мощно работаем над тем, чтобы усилить наши отношения во всех других областях», - добавил Чавушоглу.

Он сказал, что приедет в Украину уже в октябре, чтобы провести с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заседание группы стратегического планирования.