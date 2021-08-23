В Киеве начался саммит Крымской платформы.

Мероприятие проходит в конференц-центре «Парковый», передает УНИАН.

В нем принимают участие представители более 40 стран, в том числе президенты, премьер-министры, главы парламентов, главы МИД и обороны, другие министры и послы.

Саммит начался с исполнения певицей Джамалой песни «1944».

После этого началось официальное заседание.

Примерно в 14:30 запланировано заявление президента Украины Владимира Зеленского по итогам саммита, а в 15:30 - панельные дискуссии.

На уровне президентов на саммите будут представлены: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия.

Также в Крымской платформе примет участие президент Европейского Совета Шарль Мишель.

На уровне премьер-министров будут представлены: Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция. Два государства - на уровне глав парламентов-Чешская Республика и Швейцария.

Также часть государств будут представлены на уровне министров иностранных дел: Турция, Франция, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

Кроме того, два государства - на уровне министров обороны: Великобритания и Португалия.

В то же время США будут представлены личным посланником президента Джо Байдена министром энергетики Дженнифер Гренголм.

Германию будет представлять министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, Норвегию - государственный секретарь МИД Аудун Халворсен.

Еще участие в саммите примут три международные организации (НАТО, Совет Европы, ГУАМ) и Европейская комиссия во главе с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по направлению «Экономика, которая работает для людей и финансовых услуг» Валдисом Домбровскисом.

В частности, НАТО представит заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ, Совет Европы генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич, ГУАМ - генеральный секретарь Алтай Эфендиев.

Инициатива Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - Межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.