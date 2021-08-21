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В субботу, 21 августа, на Воронцовском маяке в Одесском порту по случаю 30-й годовщины независимости Украины подняли огромный государственный флаг.

Соответствующая традиция появилась в городе в 2020 году.

Как сообщает Думская, в церемонии поднятия флага, размеры которого составляют 18 метров в высоту и 5 метров в ширину, принял участие недавно назначенный смотрителем маяка капитан первого ранга запаса ВМС Украины Олег Гринько, который переехал в Одессу из Севастополя после оккупации города российскими войсками в 2014 году.

«В Крыму я всегда поднимал флаг над своим балконом. И вообще везде, где я нахожусь, поддерживаю эту традицию», — отметил он.
ForUm

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