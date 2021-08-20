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Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала продление транзитного контракта РФ с Украиной после 2024 года.

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает УНИАН.

По словам Меркель, они обсудили «Северный поток 2» и договоренности с США относительно российского газопровода. При этом канцлер поддержала продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года.

Кроме того, она снова заявила, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины, а «нормандский формат» нужно реабилитировать, ведь там сейчас наблюдается застой.

В свою очередь Путина попросил немецкую коллегу в ходе визита в Украину повлиять на Киев для выполнения обязательств по Донбассу. При это он в очередной раз заявил, что киевские власти отказались от мирного решения конфликта в Донбассе

 
ForUm

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