Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал европейские страны взять на себя ответственность за мигрантов из Афганистана, которые бегут из страны после захвата власти талибами.

Он заявил, что Турция не собирается становиться «европейским хранилищем мигрантов», передает Русская служба ВВС.

Тысячи людей уже перебрались в Турцию за последние недели, когда «Талибан» победно шагал по стране, захватывая один город за другим.

Эрдоган напомнил, что Турция начала строительство стены вдоль своей границы с Ираном - это ключевой маршрут для афганских мигрантов в Турцию.

Он также добавил, что Турция готова вести переговоры с новым правительством, которое будет сформировано «Талибаном».

Напомним, 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о «мирном переходе власти», президент Афганистана покинул страну.

Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.

Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула и штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США.