Крупнейшая оппозиционная Консервативная партия Канады обещает в случае победы на предстоящих федеральных выборах ввести безвизовый режим с Украиной.

Об этом говорится в избирательной платформе политсилы, сообщает Укринформ.

«Мы введем безвизовый режим для украинцев, посещающих Канаду», - говорится в документе.

Консерваторы также обещают «расширить и углубить экономические, политические, разведывательные и оборонные связи со странами Балтии и Украиной».

«Мы больше будем использовать закон Магнитского о санкциях, чтобы привлечь режим Владимира Путина к ответственности», - говорится в избирательной программе.

Как сообщалось, внеочередные федеральные парламентские выборы в Канаде пройдут 20 сентября. В нынешнем созыве парламента Консервативная партия занимает второе место по количеству мандатов.