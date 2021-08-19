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В Закарпатской области продолжаются поиски 4 детей, которые заблудились в горном лесном массиве, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГосЧС.

19 августа в 1:10 от дежурного Нацполиции в ГосЧС поступило сообщение, что 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с. Порошково Ужгородского района потеряли ориентир и заблудились 4 детей ромской национальности (2007 - 2014 г.р.).

По состоянию на 8:45 19 августа поиски детей продолжаются. Всего к поисковым работам привлечены 85 человек и 9 единиц техники, а также 2 собаки.
ForUm

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