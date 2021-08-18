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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста второму подозреваемому в нападении на журналиста Александра Кужельного Антону Голощапову.  

Об этом объявила следственный судья Ирина Литвинова, сообщает Укринформ.

«Суд определил: применить в отношении Голощапова меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 октября включительно. Обязать его носить электронное средство контроля», - сказала Литвинова.

Заседание по избранию меры пресечения подозреваемому проходило в закрытом режиме. Суд ранее удовлетворил соответствующее ходатайство защитника, который отметил, что его подзащитный является несовершеннолетним.

Общаться с журналистами Голощапов после заседания не стал.

Напомним, 14 августа представители «Национального корпуса» и других националистических сил проводили акцию протеста «Остановим капитуляцию». После нее было совершено нападение на корреспондента «Букв» Александра Кужельного.

В Нацкорпусе заявили, что нападавшие на фотокорреспондента «понесли наказание» и принесли извинения журналисту.

По факту нанесения телесных повреждений журналисту полиция открыла уголовное производство.

15 августа правоохранители сообщили двум львовянам о подозрении в избиении Кужельного.
ForUm

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