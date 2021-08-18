Один из бывших лидеров боевиков группировки «ДНР» Александр Бородай задекларировал нулевой доход перед выборами в Государственную думу России, куда он баллотируется от правящей партии «Единая Россия» в Ростовской области. На это обратила внимание редакция проекта Радио Свобода Кавказ.Реалии.

При заявленных нулевых доходах за год Бородай, который возглавляет сейчас так называемый «Союз добровольцев Донбасса» (объединяет россиян, воевавших против Украины на оккупированной части Донбасса), потратил 15 млн рублей, купив половину нежилого помещения в Москве и внедорожник Lexus GX 460 , свидетельствуют данные Центризбиркома России.

Источниками этих денег Бородай назвал накопления за предыдущие годы и доход от продажи имущества. Сейчас, согласно декларации, на восьми счетах у него хранятся около 313 тыс. рублей.

Гендиректор «Трансперенси Интернешнл - Россия» Илья Шуманов в разговоре с Кавказ.Реалии назвал такую ​​декларацию кандидата в депутаты «неординарной».

«Бородай не один, кто фиксирует нулевой или незначительный доход, что, конечно, противоречит общемировой практике полной прозрачности кандидатов перед выборами. Очевидно, что взрослый человек не может принимать пищу из воздуха, ему нужно работать. Появление таких деклараций говорит о том, что избирателей водят за нос или не указывают неофициальные источники дохода - даже если кандидат получает какую-то помощь, пользуется другой картой, это должно быть отражено в документах», - отметил Шуманов.

49-летний Бородай 2014 несколько месяцев действовал как «премьер-министр» группировки «ДНР».

Александр Бородай - российский политтехнолог, которого считают одним из идеологов «русского мира». Помимо участия в руководстве группировкой «ДНР», он весной 2014 также участвовал в захвате Россией украинского Крыма. В Украине ему объявлено ​​подозрение по статье Уголовного кодекса о создании террористической организации, он находится в розыске, суд установил ему арест как мера пресечения в случае задержания.

Выборы в Госдуму России запланированы на середину сентября.