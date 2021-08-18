Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора государственного предприятия «Октябрьский спиртовый завод» в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый, исполняя обязанности директора госпредприятия, в течение августа 2020 уклонялся от уплаты акцизного налога при изготовлении разбавителя и дезинфицирующих средств.

Вместе с тем установлено, что спиртосодержащие вещества продавались предприятиям-производителям фальсифицированного бензина. Однако в отчетных документах указывались такие характеристики товара, которые позволяли не платить за него акцизного налога. Это привело к фактическому непоступлению в бюджет почти 182 млн грн.

Правоохранителями проведено 11 обысков на территории завода, у субъектов хозяйствования и по домашним адресам фигурантов с целью выявления и фиксации доказательств совершения уголовного преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований при оперативном сопровождения Главного оперативного управления ГБР.