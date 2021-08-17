В Германии Постоянный комитет по вакцинации (STIKO) рекомендует делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте старше 12 лет, сообщает Укринформ.

Как заявили в STIKO, эксперты пересмотрели свою предыдущую оценку. Корректировку сделали в результате обработки дополнительной информации о возможных побочных эффектах, в частности при масштабной программе вакцинации подростков в США, где, по данным комитета, уже вакцинировано почти десять миллионов молодых людей.

Отмечается, что изучалась информация о случаях воспаления миокарда, которые являются очень редким побочным эффектом вакцинации, особенно у подростков мужского пола. Полученные данные показали, что при условии предоставления соответствующей медицинской помощи их течение легкое.

Кроме того, математическое моделирование показало, что, учитывая штамм «Дельта», который сейчас доминирует в Германии, существует «значительно более высокий риск» заболевания в случае возможной четвертой волны инфекции осенью, отмечает STIKO. Во время тщательной оценки эксперты обнаружили, что преимущества вакцинации превышают возможные риски, заявили в комитете.

Федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал заявление STIKO «хорошей новостью».

«Родители молодых людей получили четкую рекомендацию принять решение в пользу вакцинации», - заявил он.

По словам министра, в Германии вакцины от коронавируса доступны в достаточном количестве для всех возрастных групп. При желании вакцинация может произойти уже на этой неделе, добавил он.

По данным Института имени Роберта Коха, в Германии полностью вакцинированы более 47 миллионов человек (57,2 процента населения). 63,2 процента жителей страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса.