Премьер-министр Швеции Стефан Левен 23 августа посетит Киев для участия в торжественном открытии украинской инициативы «Крымская платформа».
Как сообщает «Европейская правда», визит анонсирован на сайте шведского правительства.
Вместе с главой правительства Украину посетит министр обороны Питер Хультквист.
«Цель Крымской платформы - повысить осведомленность международного сообщества о незаконной аннексии Крыма Россией и улучшить координацию действий в ответ на незаконную аннексию», - говорится в заявлении.
«Участие премьер-министра укрепляет принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», - отметили в канцелярии шведского премьера.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что на Крымской платформе будут присутствовать представители высокого уровня от 40 стран и международных организаций.
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