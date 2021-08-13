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Правозащитники ООН призвали все государства ввести глобальный мораторий на продажу и передачу технологий слежки и наблюдения – до тех пор, пока они не введут строгие правила, гарантирующие использование таких технологий в соответствии с международными стандартами в области прав человека, передает Укринформ.

С заявлением выступили спецдокладчик ООН по положению правозащитников Мэри Лолор, спецдокладчик по вопросу о защите права на свободу мнений Ирен Хан, а также эксперты Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях.

«Государства обязаны убедиться в том, что такие компании, как NSO Group, не продают и не передают технологии государствам и организациям, которые могут использовать их для нарушения прав человека», – говорится в заявлении экспертов.

По их словам, изощренные инструменты слежки используются для того, чтобы контролировать, запугивать и лишать права голоса правозащитников, журналистов и политических оппонентов.

«Такая практика нарушает право на свободу выражения мнений, неприкосновенность частной жизни, свободу и может угрожать жизни сотен человек», - добавили експерты.

Ранее в июле некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International обнародовали информацию о широкомасштабной слежке за мобильными телефонами сотен журналистов, правозащитников и политических лидеров в десятках странах мира с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus израильской компании NSO Group. Ее руководство отрицает причастность к происходящему.
ForUm

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