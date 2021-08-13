В Одессе в отделе полиции мужчина ударил кулаком в лицо женщину-правоохранителя.

В полиции Одессы, инцидент произошел вчера в отделе полиции №2 Одесского районного управления №1, расположенного в центре города – на улице Греческой, сообщили УНИАН.

По данным источника, мужчина вошел в здание отдела и присел на скамейку для посетителей.

«Потом он внезапно вскочил и изо всех сил ударил кулаком в лицо 25-летнюю женщину-постового, которая в это время была на службе», - рассказали в полиции, уточнив, что потерпевшая находилась в коридоре – сидела за столом возле выхода из помещения.

После этого злоумышленник скрылся, а потерпевшую, получившую закрытую черепно-мозговую травму, доставили в медицинское учреждение.

Отмечается, что правоохранители нашли и задержали подозреваемого – 31-летнего бездомного, который отказался пояснить мотивы своего поступка.

Ему сообщено о подозрении по части 2 ст. 345 УК Украины (умышленное нанесение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей). Он помещен в изолятор временного содержания.