Киевские полицейские задержали мужчину за конфликт со стрельбой в Голосеевском районе, сообщает пресс-служба столичного главка.

Вчера в полицию Киева по спецлинии 102 поступил вызов о драке и стрельбе на улице Маршала Конева. В адрес немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Голосеевского управления полиции Петра Билаша, после проведения первоочередных следственных действий, просмотра видео с камер наблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, и опроса свидетелей инцидента правоохранители установили, что у заведения питания между двумя компаниями неизвестных произошла драка.

«Один из оппонентов начал беспорядочную стрельбу, после чего участники инцидента скрылись. На момент приезда правоохранителей злоумышленник, устроивший стрельбу, находился на месте происшествия вместе с оппонентом, который во время потасовки получил телесные повреждения, но от госпитализации и написания заявления отказался. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия. Полицейские обнаружили и изъяли 14 гильз для устройства травматического действия, магазин, вероятно, от пистолета и шесть предметов, похожих на боеприпасы», – отметил он.

Из автомобиля, на котором приехал преступник, следователи изъяли разрешение на оружие, большое количество патронов различного калибра, предметы, похожие на автомат Калашникова и охотничье ружье. Все изъятое отправлено на проведение соответствующих экспертиз.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - уроженец Донецкой области 1986 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. По процессуального руководства Голосеевской окружной прокуратуры города Киева решается вопрос относительно сообщения мужу о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

«Мы устанавливаем других участников происшествия и происхождение изъятых предметов», - добавил Билаш.