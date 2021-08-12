также в разделеПолитика
Экс-нардеп: ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Медведчука. И он выиграет это дело 19
Якубин о деле Медведчука: Есть презумпция невиновности, ее нельзя переступить 19
Зеленский назначил временного главу Харьковской ОГА 25
Подавляющее большинство украинцев не согласны с тезисом Путина об «одном народе» 36
Зеленский хочет обсудить с Меркель гарантии ФРГ после запуска «Северного потока-2» 15
На Банковой прокомментировали заявления Резникова о размещении подразделений США в Украине 36
Зеленский подписал закон о «Дия Сити» 32
Кабмин одобрил увольнение главы Харьковской ОГА 19
Замглавы ОП Смирнов может стать фигурантом расследования дела судьи Чауса. Именно Смирнов помог ему сбежать 33
Мулык: Зеленский перешел Рубикон в тот момент, когда фактически лишил свободы Медведчука 49
Погребинский: Все попытки власти вытеснить Медведчука с политической арены Украины провалились 52
США назначили спецпосланника по «Северному потоку-2» 15
МИД: Еще три страны Европы подтвердили участие в саммите Крымской платформы 31
Deutsche Welle считает, что украинские власти пытаются заставить Медведчука замолчать 40
Эксперт: Логика и воля Виктора Медведчука спасла Украину от полномасштабной гражданской войны 58
Опрос: Почти 70% украинцев уверены, что суд над Медведчуком - это попытка власти отвлечь украинцев от реальных проблем 20
Украина выразила протест представителю Беларуси из-за заявлений Лукашенко 302
Резников выступает за размещение подразделений США в ответ на действия РФ в Крыму 261

На сегодняшний день принципиальная позиция Александра Лукашенко в том, что территория Беларуси пока не будет использована против Украины с военной точки зрения.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Первое, интересы белорусско-украинских отношений надежно защищены экономически. Просто некуда деваться. Лукашенко сказал, что никаких санкций против Украины он вводить не будет. Второе, почему мы вводим санкции? Эти санкции не имеют преимущественно экономического характера. Они минимальны. Они показывают, что определенная политика по отношению к стране или правам человека, международному праву будет иметь определенные последствия. Нарушаешь – имеешь последствия», - отметил советник ТКГ.

«Третье, наибольшую угрозу составляет военная угроза со стороны России с территории Беларуси, это отдельная угроза. И от того, как мы грамотно строим отношения с фактическим руководителем Беларуси и с белорусским народом, зависит уровень угрозы. Я уверен, что мы справимся, и военная угроза с белорусской территории не приобретет уровня, когда резко ухудшается стратегическое положение Украины. Я вижу угрозу, но думаю, что пока принципиальная позиция Лукашенко в том, что территория Беларуси пока не будет использована против Украины с военной точки зрения. Но угроза есть, у нас есть соответствующее планирование, и реагировать должны соответственно», - добавил Арестович.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
13
Теги