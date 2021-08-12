На сегодняшний день принципиальная позиция Александра Лукашенко в том, что территория Беларуси пока не будет использована против Украины с военной точки зрения.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Первое, интересы белорусско-украинских отношений надежно защищены экономически. Просто некуда деваться. Лукашенко сказал, что никаких санкций против Украины он вводить не будет. Второе, почему мы вводим санкции? Эти санкции не имеют преимущественно экономического характера. Они минимальны. Они показывают, что определенная политика по отношению к стране или правам человека, международному праву будет иметь определенные последствия. Нарушаешь – имеешь последствия», - отметил советник ТКГ.

«Третье, наибольшую угрозу составляет военная угроза со стороны России с территории Беларуси, это отдельная угроза. И от того, как мы грамотно строим отношения с фактическим руководителем Беларуси и с белорусским народом, зависит уровень угрозы. Я уверен, что мы справимся, и военная угроза с белорусской территории не приобретет уровня, когда резко ухудшается стратегическое положение Украины. Я вижу угрозу, но думаю, что пока принципиальная позиция Лукашенко в том, что территория Беларуси пока не будет использована против Украины с военной точки зрения. Но угроза есть, у нас есть соответствующее планирование, и реагировать должны соответственно», - добавил Арестович.