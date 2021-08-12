Депутат Сейма Латвии Кришьянис Фелдманис выступил с предложением обязать депутатов получить сертификат COVID-19, чтобы Сейм мог восстановить очную работу в сентябре.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал Delfi.

Депутат подал соответствующие поправки в закон об управлении распространением инфекции COVID-19.

По сути, Фелдманис предлагает обязать депутатов сделать прививку. В противном случае они должны оплачивать анализы на COVID-19 из своего кармана. Исключение составляют политики, переболевшие COVID-19 в последние полгода.

Фелдманис пояснил, что вакцинация - это единственный способ бороться с заболеванием и вернуться к нормальной жизни. В свою очередь, качественная работа Сейма в соответствии с правилами и процедурами будет способствовать своевременному процессу принятия и разработки законов. Фелдманис считает, что это поможет Сейму более оперативно принимать решения. При этом политик считает, что это будет сигналом для общества, что вакцинам можно доверять.