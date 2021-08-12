также в разделеМир
В Латвии предложили обязать депутатов прививаться от COVID-19
В РФ вертолет с туристами упал в озеро, погибли 8 человек 12
Беларусь отзывает согласие на назначение посла США 10
Еще заразнее и смертоноснее: Ученые описали новый штамм коронавируса «Йота» 43
Из белорусской конституции хотят убрать положение о нейтралитете страны 21
Испания и Португалия готовятся к лесным пожарам – ожидается +40С 10
Facebook удалил сотни аккаунтов из РФ, распространявших фейки о вакцинах 11
В ВОЗ назвали позорным дисбаланс в доступе стран к COVID-вакцинам 17
Разработчик AstraZeneca: Штамм «Дельта» делает коллективный иммунитет невозможным 29
Германия ввела обязательное тестирование для невакцинированных 14
Турцию после лесных пожаров накрыли наводнения 20
Навальному предъявили еще одно обвинение 15
В Германии сотрудника британского посольства подозревают в сотрудничестве с РФ 15
Партия вице-премьера Польши официально вышла из коалиции 19
В Нигерии с начала года от холеры умерли более 800 человек 9
Штамм «Дельта» обнаружили уже в 142 странах 11
Сейм Литвы одобрил строительство забора на границе с Беларусью 24
В Польше из-за увольнения вице-премьера разваливается коалиция 17

В среду, 11 августа, был установлен новый температурный рекорд Европы. Ранее отмечалось, что в ближайшее время волна жары из Сахари накроет Италию и Испанию.

Как сообщается на странице Харьковского регионального гидрометцентра в Facebook, на итальянском острове Сицилия максимальная температура воздуха достигла значения +48,8°C. Это произошло под воздействием аномальной волны тепла африканского происхождения - так называемого «теплового купола». Рекордный показатель зафиксировала автоматическая метеостанция в городе Сиракузы, сообщает УНИАН.

«Информация была подтверждена официально местным агрометеорологическим центром (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano). Таким образом, это значение является новым рекордом не только Италии, а также и всей Европы за все время инструментальных наблюдений», - говорится в сообщении.

Как отмечается, предыдущий рекордный показатель температуры воздуха составлял 48 градусов выше нуля. Его зафиксировали в Афинах 10 июля 1977 года.

В сицилийском агрометеорологическом центре уточнили, что рекордной отметки температура достигла в 13:14:15 по местному времени.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги