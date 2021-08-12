В среду, 11 августа, был установлен новый температурный рекорд Европы. Ранее отмечалось, что в ближайшее время волна жары из Сахари накроет Италию и Испанию.

Как сообщается на странице Харьковского регионального гидрометцентра в Facebook, на итальянском острове Сицилия максимальная температура воздуха достигла значения +48,8°C. Это произошло под воздействием аномальной волны тепла африканского происхождения - так называемого «теплового купола». Рекордный показатель зафиксировала автоматическая метеостанция в городе Сиракузы, сообщает УНИАН.

«Информация была подтверждена официально местным агрометеорологическим центром (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano). Таким образом, это значение является новым рекордом не только Италии, а также и всей Европы за все время инструментальных наблюдений», - говорится в сообщении.

Как отмечается, предыдущий рекордный показатель температуры воздуха составлял 48 градусов выше нуля. Его зафиксировали в Афинах 10 июля 1977 года.

В сицилийском агрометеорологическом центре уточнили, что рекордной отметки температура достигла в 13:14:15 по местному времени.