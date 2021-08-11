С высказанным в статье президента РФ Владимира Путина тезисом, что никакой исторической основы для представлений об отдельном от российского Украинском народе не было и не могло быть, а выделение украинцев и белорусов как отдельных народов было результатом советской национальной политики, согласны 12,5% граждан Украины, не согласны 70% (17% не определились). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Несогласие с данным утверждением выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с этим тезисом 52% опрошенных на Востоке страны (согласны лишь 22% жителей этого региона), на Юге - соответственно 59% и 19%, в Центральном регионе - соответственно 74% и 12%, в Западном регионе - соответственно 90% и 0,4%.

Доля тех, кто согласен с ним, несколько выше среди представителей старшей (60 и более лет) возрастной группы (среди них согласны 16%, тогда как среди тех, кому меньше 40 лет - 10%), но несогласие существенно преобладает во всех возрастных группах (от 66% в старшей группе до 75% среди тех, кому от 30 до 39 лет).

Также доля тех, кто согласен, выше среди этнических русских-граждан Украины по сравнению с этническими украинцами (согласны соответственно 30% и 11%), однако и среди этнических русских преобладает несогласие (не согласны среди них 49%, среди этнических украинцев - 72,5%).

Среди украиноязычных респондентов (общающихся дома на украинском языке) разделяют позицию Путина по этому вопросу 7%, среди русскоязычных - 21%, и в обоих указанных группах большинство (соответственно 81% и 55%) ее не разделяют.

Позицию Путина не разделяют 92% избирателей партии «Европейская солидарность» (при 3% согласных), среди представителей электората ВО «Батькивщина» - соответственно 82% и 8,5%, среди представителей электората партии «Слуга народа» - соответственно 79,5% и 6%. Исключение составляет лишь электорат партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» - среди них доля тех, кто с ним не согласен, на статистически значимом уровне не отличается от доли тех, кто согласен (соответственно 40% и 33%).

В этой статье Путин также написал, что территория современной Украины в значительной мере создавалась за счет территорий исторической России, в результате чего Россия фактически была ограблена. С этим согласны 7% граждан Украины, не согласны 76% (17% не определились). Несогласие выражают большинство жителей всех регионов Украины.

Как сообщал ForUm, президент РФ Владимир Путин написал статью «об историческом единстве русских и украинцев». В ней продолжил недавнее официальное заявление Кремля о том, что Украина якобы несамостоятельное государство и находится под «внешним управлением». Впрочем, весь текст написан в стиле Путина, поскольку он в очередной раз транслировал идею о том, что Украина – детище советской эпохи, и «была создана за счет исторической России». На сайте Кремля эту статью даже перевели на украинский язык.