также в разделеМир
Из белорусской конституции хотят убрать положение о нейтралитете страны 4
Испания и Португалия готовятся к лесным пожарам – ожидается +40С 6
В ВОЗ назвали позорным дисбаланс в доступе стран к COVID-вакцинам 9
Разработчик AstraZeneca: Штамм «Дельта» делает коллективный иммунитет невозможным 17
Германия ввела обязательное тестирование для невакцинированных 12
Турцию после лесных пожаров накрыли наводнения 14
Навальному предъявили еще одно обвинение 11
В Германии сотрудника британского посольства подозревают в сотрудничестве с РФ 15
Партия вице-премьера Польши официально вышла из коалиции 18
В Нигерии с начала года от холеры умерли более 800 человек 9
Штамм «Дельта» обнаружили уже в 142 странах 11
Сейм Литвы одобрил строительство забора на границе с Беларусью 24
В Польше из-за увольнения вице-премьера разваливается коалиция 17
В Британии полностью вакцинировали три четверти взрослого населения 11
Латвийские пограничники завернули группы нелегалов обратно в Беларусь 10
В Афганистане за последние дни погибли десятки детей 11
Убытки от наводнений в ФРГ оценили в десятки миллиардов евро 10
Под санкции США попали «Беларуськалий», «Белнафтогаз» и другие «кошельки Лукашенко» 44

Компания Facebook заблокировала сеть, которая из России распространяла дезинформацию в отношении вакцин против коронавируса.

Об этом речь идет в отчете Facebook, сообщает Укринформ.

Отмечается, что выявлена ​​связь между сетью аккаунтов и дезинформационной кампанией против вакцин маркетингового агентства Fazze, являющегося частью российской компании AdNow.

«Fazze теперь запрещено на нашей платформе. Эта кросс-платформная операция была нацелена прежде всего на аудиторию в Индии, Латинской Америке и в меньшей степени - в Соединенных Штатах», - говорится в сообщении.

В целом, как сообщается, удалены 65 российских аккаунтов в соцсети Фейсбук и 243 - в Инстаграме.

Уточняется, что это была «вторая волна попыток» сети аккаунтов очернить COVID-вакцины западного производства. Расследование показало, что в ноябре 2020 года та же сеть пыталась представить вакцину AstraZeneca как опасную, поскольку в ней используется аденовирус, взятый у шимпанзе.

Эти сообщения появились в Фейсбуке на языке хинди примерно в то самое время, когда правительство Индии обсуждало вопрос о выдаче разрешения на использование вакцины AstraZeneca.

Обе волны кампании, по данным BBC, не увенчались успехом и не получили большого распространения - несмотря на размах и разнообразие использованных методов.

В то же время Facebook в своем отчете указывает на очевидные ошибки организаторов кампании, в частности путаницу с языками. Так, мемы на хинди сопровождались хэштегом на португальском языке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги