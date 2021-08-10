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Руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ учителя к работе в школе, если тот не вакцинировался против коронавируса. Это запрещает закон.

Об этом 10 августа рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, сообщает hromadske.

Он напомнил, что с началом учебного года в случае попадания региона в «желтую», «оранжевую» или «красную» зону офлайн продолжат работать только те школы, в которых 80% работников вакцинировались против коронавируса. Иначе школы перейдут на дистанционное или смешанное обучение.

Омбудсмен отмечает, что поддерживает вакцинацию и призывает всех учителей делать прививки. Но добавляет, что в соответствии с законом вакцинация является добровольной.

Поэтому руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ учителя к работе в школе, если он не получил прививку.

«Именно поэтому как должностное лицо я буду действовать в рамках действующего законодательства и защищать права педагогических работников, если директора не будут допускать их к работе», — отмечает Горбачев.

Также он осудил антивакцинаторов, в том числе и среди педагогов, которые отказываются прививаться из-за антинаучной позиции.
ForUm

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