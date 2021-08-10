10 августа еще три страны Европы подтвердили свое участие в первом саммите Крымской платформы.
Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количерство участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений», - сообщил Кулеба
В то же время он не уточнил, от каких стран только поступило подтверждение.
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