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10 августа еще три страны Европы подтвердили свое участие в первом саммите Крымской платформы.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количерство участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений», - сообщил Кулеба

В то же время он не уточнил, от каких стран только поступило подтверждение.
ForUm

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