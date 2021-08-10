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На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводится системная политика милитаризации детей, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Оккупационные администрации перепрофилируют учебные заведения среднего образования в кадетские корпуса военного и казацкого типа, внедряя компонент, основанный на принципах пропаганды идеологии, направленной на формирование устойчивого негативного отношения к Украине, а также навязывание определенных принципов вероисповедания», - говорится в ее Facebook.

На временно оккупированной территории Луганской области пока функционирует 33 кадетских класса, где усиленно изучаются предметы военной подготовки и русского православия, а ученики обязаны носить военно-кадетскую форму.

«Действия оккупационной администрации нарушают права детей, закрепленные в статье 8 Конвенции ООН о правах ребенка, предусматривающей сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи и не допускается противозаконное вмешательство, а также в статье 29 Конвенции, согласно которой образование ребенка должно быть направлено на подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости», - подчеркнула Денисова.

«Ради защиты прав детей, обратилась к председателю представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине с просьбой способствовать соблюдению прав детей, проживающих на неподконтрольной украинской власти территории, и предотвращению втягивания детей в вооруженный конфликт», - сообщила омбудсмен.

 
ForUm

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