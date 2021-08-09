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Деньги обязательно должны работать, быть в обороте. В наше время самый лучший и безопасный вариант инвестиций – это недвижимость, а именно, новостройки. Новые дома в Ирпене застройщики сдают достаточно быстро, предлагая местным жителям приобрести квартиру в новостройке для себя, детей или для сдачи в аренду.

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Подобного рода объекты недвижимости со временем только дорожают. Покупка квартиры в новостройке - действительно, выгодное вложение. С течением времени она будет прибавлять в цене и соответственно приносить прибыль владельцу.

Сдача жилья в аренду – источник стабильного пассивного дохода. Ежемесячно на карточку поступают деньги или же квартиранты дают наличные. Средняя цена аренды квартиры в Ирпене: однокомнатная квартира в новострое здесь сдается от 6500 гривен. Двухкомнатные квартиры уровня стандарт или эконом сдаются от 8000 гривен. Смарт-квартиры (площадь до 25 кв.м) с улучшенной планировкой расходится очень быстро, такое жилье предпочитают молодые специалисты, бездетные пары. Их цена от 6000 гривен.

Когда Вы покупаете квартиру в новостройке, Вы гарантированно обеспечиваете себя наличием всей инфраструктуры, так как предприниматели пользуются возможностью и арендуют коммерческие помещения на 1 этажах комплексов для собственного бизнеса. На придомовой территории жилых комплексов обустроены детские площадки, развлекательные центры и многое другое для комфортабельного проживания жильцов дома.

В комплексах от СГ Синергия можно выбрать жилье для как для себя, так и для сдачи в аренды и для инвестиции. Все комплексы можно посмотреть на сайте synergy.

Квартиры в новостройках имеют множество преимуществ, среди них:

  • монолитно-каркасная технология строительства домов: отличается долгим сроком службы, экономичностью и удобством;
  • использование в домах новых современных коммуникаций, которые обеспечат комфортную жизнь;
  • облагороженная придомовая территория, наличие парковки, детских площадок, мест для продуктовых и продовольственных магазинов, аптек на 1 этажах.

Также нужно обратить внимание на расположение комплекса, а также транспортную развязку.

ЖК Green Side от Строительной группы Синергия расположен в молодом районе на выезде из города, он является ближайшим комплексом к Киеву. Поэтому если Вы работаете в Киеве, то смело покупайте квартиру ЖК Green Side в Ирпене, ведь дорога в Киев занимает около 10-15 минут. Ознакомиться с ценами, планировками и инфраструктурой комплекса можно на сайте ЖК Green Side.
ForUm

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