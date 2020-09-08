Цены на новостройки в Киеве зависят от рыночной конъюнктуры, курса доллара, стоимости строительных материалов и других факторов.

Базовые показатели

Цены постоянно меняются, но эти колебания в 2020 году несущественны. По состоянию на август 2020 года средний показатель стоимости квадратного метра в новых домах столицы Украины составляет 32299,00 гривен. При этом минимальная зарегистрированная цена – 15300,00 грн., а максимальная – чуть более 122000 грн.

Кривая изменения цены в нынешнем году отображает традиционные сезонные колебания и влияние короновирусного карантина на экономику страны в целом.

Минимальная цена одного квадрата в 29000 гривен наблюдалась в середине февраля 2020 года. В период жесткого карантина (март – апрель), когда обычно наблюдается бум покупок, стоимость выросла на 500 – 700 гривен. Пик в 32000 грн. был достигнут к концу апреля. Затем на протяжении 2,5 месяцев показатель колебался в пределах 30 – 32 тысяч гривен.. По состоянию на август 2020 года наблюдается небольшой рост цен на квартиры в столице Украины.

Зависимость цены от количества комнат

Закономерно, что минимальное количество комнат в квартире независимо от того, новый дом или нет, говорит, что квартира будет дешевле. Средняя стоимость киевских квартир в зависимости от количества комнат в новосторойках следующая:

есть 1 комната – 1 071 496,00 грн.;

в квартире 2 спальни – 2 021 831,00 грн.;

3- комнатное жилье – 2 843 222,00 в национальной валюте;

4 комнаты – 3 668 435,00;

5 комнат в квартире – 3 400 000 гривен. Особенность в том, что площадь таких квартир зачастую меньше, чем вышеуказанных;

6-комнатная – 5 400 000 гривен (часто такие квартиры идут под офисы, особенно если находятся на 1 этаже).

За последнее время небольшой прирост в цене показывают объекты на 3 и 4 комнаты ( 1 и 5 % соответственно).

Класс объекта

Портал ДОМ.РИА ежедневно анализирует изменения на рынке недвижимости в столице и других городах Украины. Каждый пользователь именно здесь может подобрать себе жилье исходя из потребностей. Средняя цена квадратного метра новостроек в Киеве в зависимости от класса жилья следующая:

эконом – 20 975,00;

комфорт – 22 847,00;

бизнес – 41 747,00;

элит – 68 720,00 в национальной валюте.

Первые два класса мало чем отличаются друг от друга, поэтому и цена практически одинаковая. Жилье бизнес уровня – это помещения под офис или квартиры для респектабельных предпринимателей, собственников фирм в столице. Элитные квартиры – это возможность поселиться в дизайнерских комнатах с полным набором средств комфорта для проживания на долгие годы.

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