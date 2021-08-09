В июле в Украине зарегистрировали 31 случай укусов змей. Тогда как с начала года всего зарегистрировали 61, сообщил Центр общественного здоровья.

Среди пострадавших 21 ребенок и 22 женщины.

Больше всего случаев укусов змей произошло в Запорожской области - 22 случая, во Львовской – 13, в Житомирской – 10. Летальных исходов не зарегистрировано.

Чтобы уберечься от укусов змей:

▪ Надевайте соответствующую одежду.

Надевайте соответствующую одежду, которая защитит от укусов змей: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые необходимо заправить в ботинки.

▪ Проверьте место отдыха.

Прежде чем сесть на траву, камень, бревно, пошуршите или постучите палкой и т.д., чтобы напугать змею.

▪ Не прикасайтесь руками к непроверенным объектам.

Воспользуйтесь ципкоп, потому змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, стогами сена, трухлявыми пнями.

▪ Не двигайтесь.

Важно помнить главное правило: змея никогда не нападает первой. Если увидели змею, не делайте резких движений. Подождите пока, она отползет. Как правило, змея просто не видит неподвижный объект.

Что делать, если вас укусила змия.

Нужно как можно скорее попасть в медицинское учреждение, ведь только врач может оказать необходимую медицинскую помощь.

Центр общественного здоровья подготовил буклет, обезопасит вас от нежелательной встречи со змеей и научит правильно оказывать домедицинскую помощь: https://bit.ly/3xvLGUB.