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За годы независимости Украины народились более 13 млн 649 тыс маленьких граждан нашей страны, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

По данным министерства, именно столько рождений детей было зарегистрировано органами государственной регистрации актов гражданского состояния в течение последних 30 лет.

«Друзья, накануне 30-й годовщины Независимости Украины мы начинаем флешмоб «Юстиция. 30 лет Независимости». Будем ежедневно рассказывать вам интересные факты о достижениях в сфере юстиции за последние 30 лет», – отметили в Минюсте.
ForUm

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