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Украинский рефери Павел Василинчук получил солидную награду. Нашего соотечественника признали лучшим судьей боксерского турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает Федерация бокса Украины со ссылкой на оргкомитет Олимпиады.

Василинчук, который родом из города Черновцы, был единственным представителем Украины среди 36 судей, которые обслуживали боксерские поединки в Токио.

Павел провел 10 поединков в качестве рефери в Токио непосредственно на ринге, а также 32 боя украинец судил как член судейской бригады. 

Василинчук стал первым украинцем, которого наградили почетным статусом лучшего судьи Олимпиады.

 
ForUm

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