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В Житомире из-за аварии на насосной станции в реку Тетерев попало около семи тысяч кубометров неочищенных сточных вод. Об этом накануне сообщил горсовет Житомира.

Указано, что из-за ЧП на коллекторе главной канализационной насосной станции было созвано внеочередное заседание горсовета. Было принято решение проводить анализы воды в реке каждый час. А в случае, если уровень кислорода в водохранилище Отсечное снизится, то уровень сброса воды снизят до 3,05 кубометра.

По факту аварии уже начали служебное расследование. Известно, что воду из машинного зала уже откачали и ведутся работы по замене двигателей насосной станции.

В свою очередь ГСЧС уточняет, что в Житомире произошел порыв напорного канализационного коллектора (800 мм) и вышел из строя насос канализационной насосной станции, в результате чего произошел сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев.

Водоснабжение Житомира не прекращалось. К ремонтным работам привлечены 12 человек и три единицы техники местного водоканала.
ForUm

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