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На Волыни 36-летняя женщина, используя личные документы мужа, неоднократно оформляла и получала на его имя кредиты. Чтобы их не возвращать, она решила заказать убийство.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Чтобы предотвратить убийство, правоохранители провели спецоперацию: инсценировали совершение преступления и организовали встречу заказчика с «потенциальным киллером».

За «проделанную работу» заказчица обещала заплатить киллеру 10 тысяч гривен.

Во время обусловленной встречи злоумышленница получила доказательства ликвидации бывшего мужа. После чего ее задержали.

Женщине уже сообщили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
ForUm

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