На Волыни 36-летняя женщина, используя личные документы мужа, неоднократно оформляла и получала на его имя кредиты. Чтобы их не возвращать, она решила заказать убийство.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.
За «проделанную работу» заказчица обещала заплатить киллеру 10 тысяч гривен.
Во время обусловленной встречи злоумышленница получила доказательства ликвидации бывшего мужа. После чего ее задержали.
Женщине уже сообщили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
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