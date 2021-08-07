За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал пять нарушений перемирия со стороны террористов.

Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Водяного возле Донецка боевики обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

У Новотошковского террористы применяли автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных на Донбассе нет.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.