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Департамент военной контрразведки СБУ во взаимодействии с УСБУ в Ривненской области разоблачил украинского военнослужащего на сборе разведданных для военной разведки РФ. Представителей российской спецслужбы интересовала информация мобилизационного характера, сообщил пресс-центр ведомства.

По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его родственник, который является кадровым офицером вооруженных сил РФ. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны нашего государства.

Для хранения и переправки разведывательных данных за границу он использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке незаконной передачи мобилизационных сведений.

Агенту объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, планируется избрание меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Департамента военной контрразведки СБУ совместно со следователями Управления СБУ в Ривненской области и под процессуальным руководством Ривненской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.
ForUm

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