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Япония со 2 августа сняла запрет на экспорт мяса птицы и яиц из Украины, который вводился в декабре прошлого года в связи с распространением в Украине патогенного гриппа птицы. Соответствующее решение Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии приняло по результатам раундов переговоров с дипломатами МИД Украины и Госпродпотребслужбой, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Украинская сторона подробно проинформировала японских партнеров о мерах по борьбе со вспышками заболевания гриппом птицы.

«Мы не только создаем новые возможности экспорта для украинских компаний, но и восстанавливаем доступ на иностранные рынки, которые по тем или иным причинам закрывались. Такие решения о закрытии обычно принимаются быстро, а на то, чтобы убедить партнеров открыть рынок заново, нужны длительные усилия. Я рад, что нам удалось убедить японских партнеров в безопасности украинских продуктов, и украинские компании отныне снова могут экспортировать свою продукцию», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Гопродпотребслужба совместно с МИД провела очень большую работу по снятию ограничений и восстановлению экспорта украинской продукции птицеводства. Ранее ограничения были отменены Иорданией, Сингапуром, Кыргызстаном и другими странами», - рассказала председатель ведомства Владислава Магалецкая.

Напомним, Украина восстановила статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птицы, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро.
ForUm

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