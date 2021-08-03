также в разделеЭкономика
РосСМИ: Коломойского заподозрили в хищении сырья у «Татнефти» на 10 млрд руб. 15
МВФ подарит Украине $2,7 млрд ко Дню Независимости 101
За полгода в Украину поступило более 6 млрд долларов 21
Витренко: Украина не рассматривает вариант закупки российского газа 29
Госгеокадастр: На рынке земли в Украине ажиотажа нет 14
Данилов: Президент поручил не повышать цену на э/э для уязвимых слоев населения 35
Стартовую цену завода «Большевик» определили в 1,4 млрд 14
В сентябре Украина продолжит переговоры о втором транше помощи от ЕС 12
НБУ прогнозирует рост цен на электроэнергию в ближайшие 2 года 14
В Минэнерго не исключают, что уголь придется импортировать 17
Минэнерго обязали составить график накопления угля и газа 47
Милованов объяснил, почему Данилюка исключили из конкурса на главу БЭБ 45
Витренко: У Нафтогаза нет 126 миллионов на премии членам правления 28
S&P повысило кредитный рейтинг Укрзализныци 14
Миссия МВФ приедет в Украину в сентябре 35
Цены на автогаз продолжают бить рекорды 33
Кабмин оставил неизменным тариф на электроэнергию до сентября 24
Президент: Украина готова к получению транша МВФ 24

Резкого повышения тарифов на электроэнергию для населения не будет. Это принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге во вторник.

«От имени президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще», - подчеркнул он.

Никифоров отметил, что это принципиальная позиция главы государства, ведь он понимает - есть слои населения, для которых и нынешние тарифы высокие и непосильны.

По словам пресс-секретаря, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое было принято на выездном заседании в Краматорске на прошлой неделе, правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопрос о том, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию.

«СНБО на это выделила определенное время. Думаю, что ко Дню Независимости, возможно, раньше, посмотрим, кто и сколько должен платить. Но ключевое: резкого роста тарифов мы не увидим. Это то, на чем я хочу подчеркнуть», - сказал он.

Никифоров также добавил, что и Зеленский, и члены СНБО пристально следят за ситуацией на энергетическом рынке в контексте подготовки к отопительному сезону.

«Любые попытки игроков в этой области разбалансировать энергетику получат жесткий ответ от государства. Энергетика в Украине должен работать стабильно и с учетом объективных потребностей сохранять тарифы на справедливом уровне», - резюмировал пресс-секретарь президента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги