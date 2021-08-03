Резкого повышения тарифов на электроэнергию для населения не будет. Это принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге во вторник.

«От имени президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще», - подчеркнул он.

Никифоров отметил, что это принципиальная позиция главы государства, ведь он понимает - есть слои населения, для которых и нынешние тарифы высокие и непосильны.

По словам пресс-секретаря, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое было принято на выездном заседании в Краматорске на прошлой неделе, правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопрос о том, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию.

«СНБО на это выделила определенное время. Думаю, что ко Дню Независимости, возможно, раньше, посмотрим, кто и сколько должен платить. Но ключевое: резкого роста тарифов мы не увидим. Это то, на чем я хочу подчеркнуть», - сказал он.

Никифоров также добавил, что и Зеленский, и члены СНБО пристально следят за ситуацией на энергетическом рынке в контексте подготовки к отопительному сезону.

«Любые попытки игроков в этой области разбалансировать энергетику получат жесткий ответ от государства. Энергетика в Украине должен работать стабильно и с учетом объективных потребностей сохранять тарифы на справедливом уровне», - резюмировал пресс-секретарь президента.