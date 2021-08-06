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В 2021 году в Украине ожидают собрать 30,7 млн т пшеницы, что является рекордным показателем за всю историю независимости страны, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

«Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на 29 июля уже собрано 55% посевных площадей пшеницы, 68% - ячменя, 77% - гороха и 56% рапса. Полученные показатели урожайности дают основания утверждать, что в этом году будем иметь лучший урожай, чем в предыдущем», - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам УКАБ, в этом сезоне ожидаются следующие валовые сборы:

  • пшеница: 30,7 млн т, что на 23% выше показателя прошлого года, и является рекордным показателем за всю историю независимости Украины;
  • ячмень: 10,1 млн т, что на 33% выше показателя прошлого года;
  • рапс: 2,6 млн т, что на 3% выше показателя предыдущего года;
  • горох: 529 тыс. т, что на 10% выше показателя прошлого года.

Однако стоит учесть, что дальнейший ход уборки урожая сильно зависит от погодных условий.
ForUm

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