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Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры жителю Горловки заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что в 2017 году мужчина, находясь в должности «судьи верховного суда ДНР», рассматривал материалы так называемого уголовного дела в отношении 63-летней жительницы Донецка.

Женщину обвиняли в якобы незаконном приобретении, хранении, передаче и контрабанде взрывчатых веществ для совершения теракта.

Так называемая судья, руководствуясь «криминальным законодательством» псевдореспублики, вместе с двумя коллегами признали женщину виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

Так называемые правоохранители схватили потерпевшую на центральной площади города, и увозя в «подвал» избили женщину и силой заставили признаться в инкриминируемых преступлениях.

Кроме того, пенсионерка, ожидала фиктивный приговор суда два года в СИЗО псевдореспублики.

Указанные неправомерные действия подозреваемого является грубым нарушением требований украинского законодательства и международного гуманитарного права.

В 2017 году при обмене пленными, который состоялся на КПВВ «Майорское», женщину освободили и передали украинской стороне.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУНП в Донецкой области.
ForUm

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