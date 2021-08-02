Полицейские Вознесенского районного управления полиции разыскивают Глинчак Камиллу Витальевну, 2016 г.р., сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Девочка днем, 31 июля, ушла из кафе по ул. Соборная в Вознесенске и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост около 120 см, среднего телосложения, волосы длинные темные вьющиеся, заплетенные, глаза карие.

Была одета: в белую футболку с зелеными цветами, синие шорты, желтые шлепанцы «кроксы».

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение ребенка или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Вознесенский районного управления полиции по адресу: г.. Вознесенск, ул.Киевская, 24 или по телефонам (05134) -3-31-51 , 066-912-50-27, 102.