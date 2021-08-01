Власти КНР в попытках справиться с новой вспышкой COVID-19, источником которого стали рабочие аэропорта Нанкина (провинция Цзянсу), проверяют на возможное наличие коронавируса миллионы жителей страны.

Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает телеканал Channel News Asia.

По данным телеканала, случаи ковида, связанные с аэропортом, зафиксированы уже более чем в десяти провинциях и 20 городах страны.

Всего за воскресенье медицинские службы отчитались о выявленных 75 случаев COVID-19, в том числе 53 местного происхождения. Специалисты связывают рост заболеваемости коронавируса с распространением штамма дельта.

Между тем власти начали тестирование людей в городе Нанкине, население которого составляет более 9,3 млн человек, и поместили в режим изоляции сотни тысяч человек.

Также делаются попытки отследить лиц, выезжавших из Нанкина, а также с Чжанцзяцзе - популярного среди туристов города в провинции Хунань. Сейчас власти ввели режим изоляции для всех 1,5 млн жителей Чжанцзяцзе и закрыли доступ к местным достопримечательностям.

Издание отмечает, что новые случаи вируса обнаружены в провинциях Хайнань, Шаньдун, в Нинся-Хуэйском автономном районе. Отдельная вспышка COVID-19 зафиксирована в городе Чжэнчжоу (Провинция Хэнань), которая ранее пострадал от наводнений.

После того как в Чжэнчжоу зарегистрировали 27 случаев коронавируса местного происхождения, администрация распорядилась протестировать на COVID-19 всех жителей города, а это более 10 млн человек.

Между тем поступали сообщения, что некоторые из вакцинированных жителей в очагах заболевания оказались инфицированными COVID-19. Однако власти отметили, что подобные случаи - в пределах нормы, и призвали продолжать вакцинироваться и соблюдать ограничительные меры.

«Защита, которую дают вакцины от COVID-19, может в определенной степени ухудшиться в случае со штаммом дельта, но нынешние вакцины до сих пор имеют хороший профилактический и защитный эффект против варианта дельта», - заявил эпидемиолог Фен Цзыцзянь из центра по контролю и профилактике заболеваний КНР

В Национальной комиссии здравоохранения КНР в свою очередь сообщили, что в Китае на 30 июля было сделано более 1,6 миллиарда прививок против COVID-19.