Компания «Энергоатом» сообщает о тестовом прогоне первого пробного спецпоезда, который вез имитатор контейнера с отработанным ядерным топливом железнодорожным участком Вильча - Янов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Поезд проследовал реконструированной колеей протяженностью 43 километра 29 июля. Теперь центральная магистраль «Укрзализныци» связана с хранилищем отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

«Поскольку отработанное ядерное топливо можно перевозить только по железной дороге, именно необходимость реконструкции этого подъездного пути препятствовало вводу в эксплуатацию ЦХОЯТ. По инициативе «Энергоатома» железнодорожный путь, переданный на баланс компании в феврале этого года, восстановили в рекордно короткие сроки. Строительные работы осуществляли две бригады железнодорожников, одна из них двигалась со станции Вильча, вторая – со станции Янов. 9 июля они встретились и забили в только что проложенную новую колею символический «золотой костыль», - говорится в сообщении компании.

Благодаря запуску централизованного хранилища Украины сможет прекратить вывоз отработанного ядерного топлива на российские предприятия для переработки и временного хранения. Отныне оно будет храниться в Украине, позволяя экономить около 200 млн долларов ежегодно.