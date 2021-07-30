также в разделеОбщество
Болгария изменила условия въезда для украинцев 6
НАБУ: Правоохранители, которые задержали Чауса, не выходили на связь с детективами 15
Взрывы в почтоматах: Новая почта задействует для проверки посылок рентген и собак 10
СМИ: Бывшего судью Чауса нашли в селе на Виннитчине 32
В деле Медведчука экспертизы проведены с грубыми нарушениями и не могут служить доказательствами в суде 31
В Херсоне задержали крымчанина – помогал оккупантам проводить призывные кампании 9
Минобразования дало новые наставления по воспитанию школьников 13
МИД призывает украинцев не ехать в охваченные пожарами регионы Турции 12
Италия открывает границы для украинцев 13
С 5 августа в Украине вводятся новые правила пересечения границы 1133
СБУ разоблачила сеть вражеских агитаторов 21
В Украине начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет 42
В Минздраве заявили, что карантин в Украине продлят 1413
В Турцию отправится украинский пожарный самолет 33
СМИ: Монастырский ведет с собой в МВД трех новых заместителей 25
В Украине стремительно растет число новых случаев COVID-19 63
29 июля. Картина дня 27
Ермака избрали председателем президиума Конгресса местных и региональных властей 12

Компания «Энергоатом» сообщает о тестовом прогоне первого пробного спецпоезда, который вез имитатор контейнера с отработанным ядерным топливом железнодорожным участком Вильча - Янов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Поезд проследовал реконструированной колеей протяженностью 43 километра 29 июля. Теперь центральная магистраль «Укрзализныци» связана с хранилищем отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

«Поскольку отработанное ядерное топливо можно перевозить только по железной дороге, именно необходимость реконструкции этого подъездного пути препятствовало вводу в эксплуатацию ЦХОЯТ. По инициативе «Энергоатома» железнодорожный путь, переданный на баланс компании в феврале этого года, восстановили в рекордно короткие сроки. Строительные работы осуществляли две бригады железнодорожников, одна из них двигалась со станции Вильча, вторая – со станции Янов. 9 июля они встретились и забили в только что проложенную новую колею символический «золотой костыль», - говорится в сообщении компании.

Благодаря запуску централизованного хранилища Украины сможет прекратить вывоз отработанного ядерного топлива на российские предприятия для переработки и временного хранения. Отныне оно будет храниться в Украине, позволяя экономить около 200 млн долларов ежегодно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3159 грн.
3
Теги