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В Киеве на территории недостроенной психиатрической больницы на улице Кирилловской в результате взрыва погиб 21-летний парень, сообщает пресс-служба столичного главка.

Вчера около 23 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в недостроенном здании на территории парка «Кирилловский Гай» произошел взрыв.

Правоохранители предварительно установили, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель, 2000 года рождения. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена окончательная причина смерти парня.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство, с дополнительной квалификацией самоубийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств этого происшествия.

Как сообщает «Киев Оперативный», парень взорвал сам себя.

«По предварительной информации, по этому недострою гуляли парень с девушкой. Девушка вышла на улицу из этого здания и в этот момент произошел взрыв. Безо всяких шансов на жизнь - умер на месте. Говорят, что парень сам себя взорвал. Чем именно - должно установить следствие», - говорится в сообщении.
ForUm

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