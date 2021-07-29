Руководителя Офиса президента Андрея Ермака избрали председателем президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства.
Голосование состоялось во время совместного заседания президиума Конгресса и Национального совета реформ, сообщает Укринформ.
«Организационным комитетом по проведению учредительных заседаний Конгресса предлагается избрать председателем президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины Андрея Борисовича Ермака», - сказал перед голосованием заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
По результатам голосования Ермак единогласно избран председателем президиума Конгресса.
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