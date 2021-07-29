Завершено досудебное расследование в отношении 44-летнего злоумышленника, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь военнослужащего (ч. 2 ст. 110 , ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 263, ст. 348 УК Украины), сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что с сентября 2020 по февраль 2021 неоднократно судимый житель пгт Святогоровка Донецкой области служил в составе так называемой «первой отдельной мотострелковой Славянской бригады» НВФ оккупационной администрации РФ. Находясь на должности заместителя командира взвода, боевик принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ вдоль линии разграничения вблизи с. Староласпа Бойковского района и с. Набережное Новоазовского района Донецкой области.

Кроме того, 24 февраля 2021 злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в одну из боевых позиций ВСУ в районе села Чермалык Бойковского района, где напал со штык-ножом к автомату Калашникова на 27-летнего военнослужащего ВСУ. В тот же день нападающего задержали на месте совершения преступления.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение в Волновахского районного суда.

Максимальное наказание по санкциям статей - пожизненное лишение свободы.