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Средняя цена сжиженного газа  в сетях АЗС 28 июля достигла рекордных 16,79 грн/л (+2 коп./л к 27 июля). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает enkorr.

В частности, на АЗС «Параллель» и SunOil стоимость ресурса выросла в среднем на 20 коп./л, до 17,45 грн/л и 16,55 грн/л соответственно. Продукт на станциях Shell подорожал на 15 коп./л, до 17,02 грн/л.

«Фактор», Marshal, «Авантаж 7» и «Катрал» подняли цены на 10 коп./л.

Такие сети как  KLO, «БРСМ-Нафта», Motto и «Татнефть-АЗС-Украина» повысили цены в пределах 2-12 коп./л.

Отметим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,42 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 520 грн/т, до 28 150 грн/т.
ForUm

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