Служба безопасности Украины заблокировала в Кировоградской области деятельность организованной группировки, распространявшей преступное влияние на общественную жизнь в регионе, сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники запугивали граждан и требовали деньги с предпринимателей.

Кроме того, участники группы координировали наркобизнес через разветвленную сеть собственных «ячеек».

Установлено, что группировка организовал так называемый «смотрящий» из одного из городов области. Злоумышленники контролировали изготовление и сбыт наркотиков и психотропных препаратов на территории региона.

Также они причастны к вымогательству денег с автоперевозчиков. По оперативной информации, в случае неуплаты участники группы применяли психологическое давление и угрожали физической расправой.

Во время обыска по месту жительства лидера уголовников правоохранители обнаружили боевую гранату РГД-5 и патроны к стрелковому оружию калибра 7,62 мм.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.