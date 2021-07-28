Решения администрации Байдена удивляют и отдаляют его политику от консолидированной позиции Конгресса

США всегда находились в жесткой оппозиции к Nord Stream 2 - как в конце каденции Обамы, когда этот проект только начинал свое существование, так и при президентстве Трампа, когда он был достроен более чем на 90%. И хотя оба президента руководствовались разными мотивами, они так или иначе препятствовали его продвижению. В 2019-2020 гг. недостроенный Nord Stream 2 вообще почти канул на дно Балтийского моря, когда над европейскими компаниями нависла угроза реальных санкций от администрации Трампа. Впрочем, с приходом Джо Байдена политика Вашингтона изменилась, и теперь завершению российского проекта почти ничего не мешает. Однако теперь позиция Белого дома кардинально расходится с видением обеих партий Конгресса США. Итак, какими политическими последствиями это может грозить президентству Байдена?

КАПИТУЛЯЦИЯ ПЕРЕД КРЕМЛЕМ?

Несмотря на объяснения Белого дома, что таким образом США хотят восстановить настоящий союз с Германией, решение Байдена по Nord Stream 2 все же было воспринято в Вашингтоне как капитуляция интересов в угоду Кремлю. Не добавили убеждений ни обещания о гарантиях безопасности для Украины, ни заверения Германии, что Россия продолжит использовать украинскую ГТС, ни размытые обязательства помешать Кремлю использовать газ в качестве оружия.

Законодатели в Конгрессе США – что важно, однопартийцы Байдена – не скрывают разочарований, что на словах администрация называет Nord Stream 2 «плохой сделкой», а на деле – делает все, чтобы этот проект заработал.

«Я недоволен, – заявил в этой связи сенатор-демократ Тим Кейн, член комитетов по вооруженным силам и международным отношениям Сената. - Я недоволен этим из-за политики России, я также недоволен этим с точки зрения климатических изменений».

Сенатор Джин Шахин, которая является соавтором норм о санкциях для Nord Stream 2, публично отметила, что скептически относится к тому, что соглашения между правительствами США и ФРГ будет достаточно для разрешения ситуации, «когда ключевой игрок за столом, Россия, откажется играть по правилам».

Республиканцы, в свою очередь, обвиняют правительство Байдена в прямом нарушении законодательства, которое обязывает вводить санкции против всех компаний, причастных к российскому проекту. Так, сенатор Джон Бароссо, который занимает руководящий пост в Комитете по вопросам энергетики, назвал соглашение Байден-Меркель «большой ошибкой», предоставляющей России новое геополитическое оружие.

«Подарить России возможность использовать это оружие - никак не отвечает национальным интересам США», - заявил влиятельный республиканец. К тому же, по его словам, это обеспечит денежные поступления режиму Путина с целью продолжения злонамеренной деятельности РФ против США и союзников, а также для дальнейшей военной агрессии против Украины.

Противники российского газопровода при этом обращают внимание, что Кремль уже сейчас использует газ в качестве оружия. Это проявляется, в частности, в создании искусственного дефицита топлива для Европы с целью повышения цен на газ, а также в блокировании «Газпромом» доступа европейских компаний к газохранилищам украинской ГТС.

Впрочем, у Байдена и Меркель выбрали «правильный» момент для оглашения договоренности по Nord Stream 2. С одной стороны, Конгресс еще долго не сможет заблокировать проект на законодательном уровне, потому что не будет работать в августе. С другой, у компаний-подрядчиков будет время минимум до второй половины сентября, чтобы быстро достроить газопровод. Однако, впереди остается еще этап сертификации и страхования трубопровода, а это также должно занять определенное время.

ЧЕМ РИСКУЕТ БАЙДЕН?

Президент Джо Байден сильно зависит от поддержки многих его инициатив Конгрессом США, где пока сохраняется большинство демократов в Палате представителей, а также минимально возможное большинство в Сенате. Сегодня на рассмотрении находится ряд законопроектов от Белого дома, в частности, относительно восстановления инфраструктуры страны после пандемии; расширения избирательных прав; амнистии для нелегальных мигрантов. Их утверждение имеет такое же значение для Байдена сейчас, как для Трампа было крайне важно построить новую стену на границе с Мексикой, а также ограничить потоки мигрантов в США.

Однако «сделка» по Nord Stream 2 создает риски для нынешней администрации, которая из-за конфликта интересов может постепенно растратить единодушную и бесспорную поддержку однопартийцев, особенно в Сенате. Если демократам придется силой заставлять Белый дом на законодательном уровне вводить санкции против Nord Stream 2 AG, это существенно навредит внутрипартийной консолидации. Оттуда недалеко до появления линий раскола внутри политической силы, что ощутили на себе республиканцы во время президентства Дональда Трампа.

Другими словами, любые серьезные разногласия с однопартийцами будут стоить Байдену ограничений возможностей продвигать собственную повестку дня и параллельно будут угрожать падением политических рейтингов его политической силы перед выборами. Поэтому в Белом доме не хотели бы отказываться от своей политики, но в то же время там заинтересованы в максимальном избежании конфликта с однопартийцами в Конгрессе.

Между тем болезненная критика позиции Байдена со стороны республиканцев, а также отсутствие поддержки со стороны демократов пробуждает серьезные сомнения среди американского электората. Это может привести к существенной перестановке сил в Конгрессе на выборах уже в следующем году, где будут избираться все 435 конгрессменов в Палате представителей, а также 34 из 100 членов Сената США. Это означает, что демократы рискуют потерять большинство в верхней или даже в двух палатах главного законодательного органа.

Начало избирательной кампании в Конгресс уже не за горами. Поэтому для Республиканской партии позиция Байдена по Nord Stream 2 лишь добавляет возможностей для обоснованной критики, а также шансов на победу. И будет вполне логично, если ключевой формулировкой в кампании республиканцев будет фигурировать термин «заговора» между Байденом и Меркель в угоду Кремлю.

В КИЕВЕ ПОЛАГАЮТСЯ НА КОНГРЕСС

В Офисе президента Украины прогнозируемо полагаются на твердую позицию американского Конгресса. «Весьма двусмысленный меморандум по Nord Stream 2, подписанный господином Байденом и госпожой Меркель, вызвал очень негативную реакцию в политических элитах США», – отметил в комментарии, переданном Укринформу, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Ведь, отметил он, только за последнюю неделю в западных СМИ появилось столько негатива относительно соглашения Байден-Меркель, сколько не было на протяжении всех более чем шести месяцев работы нынешней администрации США. «Конгрессмены, журналисты, аналитики, политики европейских государств – все оценивают крайне скептически ту неконкретность и юридическую неопределенность, которую оставляет это соглашение в контексте угроз от «Северного потока 2», – подчеркнул представитель Банковой.

В подтверждение этого он сослался на публичное заявление главы Комитета по вопросам международных отношений Сената США Боба Менендеса, который является влиятельным однопартийцем президента Байдена. «Я продолжаю выступать против газопровода Nord Stream 2, который будет негативно влиять на безопасность Украины и Европы. Я все еще считаю, что его следует остановить. Соглашение с Германией может смягчить некоторые из вызовов, созданные Nord Stream 2, но оно не стоит этого», – подчеркнул в этой связи американский законодатель.

В то же время Подоляк обратил внимание, что республиканцы выражают гораздо более жесткую позицию и вспоминают при этом решимость Байдена остановить нефтепровод Keystone XL в США и его «нелогичное» отношение к Nord Stream 2 в Европе.

Для Украины это еще один «очень большой аргумент» в пользу того, что борьба еще не закончилась, а вопрос о безопасности не решен, отметил советник главы ОПУ. Он подчеркнул, что это признают в Конгрессе США, в американских СМИ, а также среди политиков и экспертов в Европе.

«Об этом будет разговор и во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон», – резюмировал представитель Офиса президента Украины.

В то же время, как сообщили Укринформу осведомленные источники, не исключается возможность проведения встреч президента Зеленского с отдельными членами Конгресса США во время его визита в конце августа, если законодатели смогут приехать в Вашингтон в этот период. Кроме того, возможность таких встреч рассматривается и в конце сентября, когда президент Украины должен прилететь в США на открытие новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ощутимое влияние на ситуацию в Вашингтоне может создать также украинская община в Соединенных Штатах, которая еще до объявления совместной декларации Байден-Меркель назвала ее противоречащим законодательству документом, поддержанным обеими партиями. В американской столице периодически проходят «Украинские дни в Конгрессе США», когда представители общины общаются напрямую со своими избранниками и способствуют таким образом консолидации Конгресса вокруг украинского вопроса. Фактически, этот инструмент действует не хуже лоббистских фирм в Вашингтоне, и он неоднократно доказывал свою эффективность.

Еще одним мощным «лоббистом» может выступить неформальное объединение FOUN («Сеть друзей Украины» – ред.), которое было создано несколько лет назад Фондом США-Украина. В состав Сети входят бывшие американские послы, ведущие специалисты в области политики и международной безопасности, эксперты по вопросам международных отношений. В работе FOUN также участвуют бывшие члены Конгресса США, что в отдельных ситуациях является очень важным фактором для продвижения инициатив в Капитолии.

Не следует отбрасывать потенциал и польской общины в Америке, которая также выступает с активными заявлениями против Nord Stream 2 и поддерживает прямую связь со своими законодателями в Конгрессе.

Следовательно, решение администрации Байдена дать «зеленый свет» российскому газопроводу в обход Украины прямо противоречит обещаниям президента, а также кардинально отличает его политику от консолидированной двухпартийной позиции Конгресса. Это означает, что конфликт интересов Белого дома с законодателями, в том числе представителями Демократической партии, будет сохраняться в течение следующих месяцев, необходимых на достройку и процесс сертификации газопровода. Конгресс США продолжает сохранять единодушную поддержку Украины, и это предоставляет небольшое, но в то же время реальное окно возможностей для нашей страны. Им нужно воспользоваться и продолжать совместное с США противостояние российскому гибридному влиянию в Европе. Ведь сейчас многое зависит именно от консолидированной позиции правительства и Конгресса Соединенных Штатов.